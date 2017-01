Meia do Campinense não treina no Amigão e vira dúvida de última hora

O técnico Paulo Foiani optou por levar os jogadores do Campinense para o estádio Amigão, nesta sexta-feira (06), quando praticamente finalizou a preparação da equipe para a estreia no Campeonato Paraibano de 2017.

E para o jogo de domingo, no mesmo local, contra o Serrano, uma dúvida de ordem clínica ainda paira na cabeça do treinador rubro-negro: a utilização do meia Carlos Magno, que sentiu um desconforto no pé direito durante o treina da quinta-feira (05), no Renatão.

Leia a matéria completa aqui.

Da Redação