Mega acumula de novo e promete prêmio de R$ 25 milhões

foto: ABr

A Mega-Sena segue acumulada após nenhum apostador cravar todas as seis dezenas sorteadas neste sábado (14). Com isso, o próximo sorteio da loteria, marcado para acontecer na quarta-feira (18), promete pagar nada menos do que R$ 25 milhões.

Caso alguém tivesse acertado sozinho os seis números revelados, poderia aplicar o valor integral na poupança e obter um rendimento de mais de R$ 75 mil por mês. O valor do prêmio também seria suficiente para adquirir uma frota de 73 automóveis de luxo.

Nesta noite, as dezenas reveladas pelo concurso 1.893 da loteria, realizado no Caminhão da Sorte estacionado em Portal da Amazônia, em Belém (PA), foram: 21 — 31 — 35 — 53 — 54 — 57.

Apesar de nenhum apostador ter faturado o prêmio principal, 37 pessoas acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 56.148,15 cada. Outros 2.761 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e têm o direito de receber R$ 1.074,91 cada.

Da Redação com R7