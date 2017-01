Médicos da FAP poderão paralisar atividades esta semana

Helder Macedo, presidente da Fundação Assistencial da Paraíba – FAP, falou em entrevista sobre possibilidade de paralisação no atendimento por parte dos médicos que fazem parte de uma cooperativa.

Segundo ele, a paralisação pode ocorrer a partir do final desta semana em virtude do não repasse de recursos para pagamento desses profissionais.

– Existe a possibilidade de que os prestadores de serviço da COCAN (médicos, anestesistas) paralisarem suas atividades a partir da sexta-feira (09) devido à situação financeira da FAP que está difícil, impossibilitando de saldar parte dos honorários deles de outubro para cá – disse ele.

Helder revelou que o débito com a cooperativa é de aproximadamente 20 mil reais. Ele ainda disse que a FAP passa por outro problema também em relação às cirurgias oncológicas, pois falta recursos para custear parte delas, principalmente em pacientes vindos de outros municípios.

Ele ressaltou a importância das colaborações financeiras através de telemarketing e contas de telefone, e disse que a FAP tem recebido doações que chegam a quase 7% do orçamento anual, o que ajuda com que o hospital compre medicamentos e realize manutenção no acelerador linear.

Da Redação