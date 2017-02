Médica do Isea é escolhida Personalidade de 2016 em prêmio do jornal O Globo

A médica paraibana Adriana Melo, especialista em medicina fetal, venceu o prêmio Faz Diferença, do jornal o Globo, na categoria personalidade 2016.

Adriana é uma das precursoras nas pesquisas sobre zika e microcefalia e atua no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), a maternidade de Campina Grande.

Várias personalidades nacionais foram indicadas ao renomado prêmio, que é concedido anualmente. Dividindo o prêmio com a Doutora Adriana está também a médica Celina Turchi, que coordenou pesquisas no mesmo sentido no estado de Pernambuco.

Em 2015 o “Faz Diferença” premiou a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmén Lúcia.

Adriana Melo foi a responsável por associar a ocorrência de microcefalia à zika. Ela também se dedicou a realizar exames em gestantes para identificar a malformação e realizou várias outras pesquisas sobre os danos causados pelo vírus nos bebês.

À reportagem do jornal O Globo, frisou sobre a paixão pela pesquisa científica. A doutora se dedica há 20 anos a este trabalho.

Por isso, o instituto de pesquisa que Adriana preside, o Ipesq, recebeu uma sede dentro do Hospital Municipal Pedro I, onde foi instalado o Ambulatório Especializado em Microcefalia da Secretaria Municipal de Saúde.

A Prefeitura Municipal de Campina Grande também regularizou a concessão de uma bolsa de estudos para a médica.

O Globo destacou a realizaçao da pesquisa no Isea. Adriana também venceu o prêmio Personalidades da revista Trip. Ela finalizou dizendo que apesar da experiência, não deseja sair de Campina Grande. “Minha família é toda paraibana. Não gosto da vida na cidade grande. Prefiro a tranquilidade. Meu hobby é a pesquisa”, frisou