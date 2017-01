Matrículas do Prima para novos alunos começam no dia 6 de fevereiro

O Programa de Inclusão Social através da Música e das Artes (Prima) inicia as matrículas de novos alunos no dia 6 de fevereiro. Os interessados em participar do projeto, considerado um dos maiores de inclusão social do Governo do Estado, devem estar regularmente matriculados na rede pública de ensino. É necessário ter entre seis e 18 anos de idade.

As matrículas serão realizadas no turno da tarde, nas cidades de Cajazeiras, Catolé do Rocha, Patos, Itaporanga, Campina Grande, Guarabira, Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa.

Os alunos devem levar, ainda, documento de identificação (certidão de nascimento, RG, entre outros), comprovante de residência e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3624-3651.

De acordo com a direção do Prima, o programa conta com cerca de 1,5 mil alunos, distribuídos em polos que contemplam cidades do Litoral ao Sertão. O projeto Prima começou em março de 2012, na cidade de Cabedelo, com cerca de 20 alunos.

Um ano depois, já eram mais de 1,5 mil jovens de todo o Estado. O objetivo é criar orquestras em comunidades de vulnerabilidade social, através de ações de resgate e inclusão de adolescentes, usando a música como ferramenta educacional.

Por meio da música, são trabalhados valores como o esforço pessoal, a disciplina, a capacidade de se expressar, o respeito às diferenças, o trabalho em equipe e a valorização do ser humano. O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado.