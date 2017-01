Matrículas da Rede Municipal começam nesta segunda em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande vai iniciar na próxima segunda-feira (09) o processo de matrícula para novos alunos na Rede Municipal de Ensino. Estão disponíveis cerca de seis mil vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), distribuídas conforme a capacidade de atendimento de cada unidade.

De acordo com o cronograma elaborado pela Secretaria de Educação do Município (Seduc), o processo se estenderá até o dia 27 de janeiro e será direcionado apenas para o ingresso de novos alunos, uma vez que os estudantes que já integram a Rede Municipal de Ensino fizeram a renovação da matrícula nos meses de novembro e dezembro. Já as atividades do ano letivo serão iniciadas no dia seis de fevereiro.

Para efetuar a matrícula, os pais ou responsáveis pela criança ou adolescente, ou os próprios estudantes, no caso da EJA, deverão procurar diretamente a secretaria da creche ou escola escolhida para o estudante.

No ato da matrícula, devem ser entregues duas fotos 3×4 e cópias dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento/ Casamento; atestado ou carteira de vacinação atualizado(a); comprovante de Guarda ou Tutela (se for o caso); comprovante de residência; transferência ou declaração, válida por 30 dias, emitida pela escola de origem do estudante; cartão do SUS; cartão do Bolsa Família; número do NIS (para crianças de 0 a 48 meses); Carteira de Identidade e CPF do aluno.

A ausência de algum dos documentos necessários não impede a realização da matrícula, desde que ele seja providenciado e entregue à secretaria da unidade de ensino no prazo máximo de 30 dias após a realização da mesma, para que haja a consolidação do procedimento.

Ao todo, a Rede Municipal de Ensino tem capacidade para atender 34 mil alunos, em suas 120 escolas e 35 creches, de acordo com a estrutura de cada escola e com os parâmetros adequados para cada ano e modalidade de ensino.

Codecom/CG