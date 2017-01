Marinaldo: “Não houve quebra no acordo para eleição da Mesa do 2° biênio”

Em entrevista à Rádio Correio FM, nesta segunda-feira, 02, o vereador Marinaldo Cardoso (PRB) desmentiu que houve uma quebra no acordo firmando entre os parlamentares para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande, para o segundo biênio.

O fato é que durante a solenidade de posse do parlamento campinense e após a votação para a Mesa Diretora do primeiro biênio, que tem como presidente a vereadora Ivonete Ludgério (PSD), Marinaldo pediu para que fosse votado o requerimento, de autoria própria, com subscrição de 17 vereadores, para que fosse realizada a votação da Mesa para o segundo biênio.

Em contraponto, alguns vereadores, como Olímpio Oliveira (PMDB) e Pimentel Filho (PSD), afirmaram que o requerimento não era oportuno para o momento e, após uma reunião fechada com todos os parlamentares, a presidente em exercício, Ivonete Ludgério, informou que a votação do requerimento seria adiada.

Marinaldo argumentou que não houve nenhuma quebra de acordo para elegê-lo como presidente da Casa para o segundo biênio, ressaltando, inclusive, que ganhou mais um apoio, o do vereador Nelson Gomes Filho (PSDB).

– Não houve quebra de acordo com os 18 vereadores que assinaram o documento. Inclusive, além de assinarem o documento, eles assinaram a resolução e o requerimento que seria votado ontem. Então, este acordo ainda está firmado. No momento em que voltávamos para o salão azul, eu recebi o comunicado do vereador Nelson Filho, de forma cordial, nos dizendo que votaria na nossa chapa. É um voto não contávamos. Depois de toda a discussão, houve um levantamento de ordem por parte de Olímpio Oliveira, mas, esse levantamento não era motivo para não haver a votação. Por conta da posse do prefeito, foi melhor a presidente convocar a votação no período de 48 horas – pontuou.

O parlamentar explanou que, possivelmente, a votação para a Mesa do segundo biênio, acontecerá em uma sessão extraordinária.

Da Redação