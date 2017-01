Marinaldo faz balanço do mandato e destaca orgulho de participação em projetos

Em entrevista nesta terça-feira, 02, o vereador Marinaldo Cardoso (PRB) comentou sobre sua participação nos projetos estruturantes para Campina Grande no último mandato e destacou que se sente orgulhoso por ter ligação com as ações.

Ele afirmou que o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) colocou em prática muitos projetos que passaram pela Câmara Municipal de Campina Grande, como asfaltamento de ruas e as obras do Complexo Aluízio Campos.

– No último mandato nós conseguimos avançar e eu me sinto muito orgulhoso dos projetos e das proposituras. Me sinto muito orgulhoso de ter participado de muitas ações complementadas pelo prefeito Romero Rodrigues – colocou.

Marinaldo declarou que pretende, no atual mandato, continuar trabalhando pela cidade, atendendo aos requerimentos da população.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

Da Redação