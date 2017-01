Marinaldo: “Com redução de salário, a comunidade perde”

O vereador Marinaldo Cardoso (PRB) comentou sobre o reajuste aprovado pelos vereadores no dia 14 de dezembro de 2016 e destacou que o projeto não foi levado com falta de transparência, tendo em vista que já estava pautado há mais de vinte dias.

Ele afirmou que o salário do vereador é bom, mas ressaltou que este auxilia a comunidade, além de Clubes de Mães, Sabs, Igrejas Católicas e Evangélicas.

Marinaldo ainda afirmou que no período eleitoral não teve condições de abrir as portas de sua casa para ajudar as pessoas, visto o período eleitoral curto deste ano. Ele ainda destacou que o vereador é eleito para legislar e que não é obrigação que o vereador mantenha uma rotina de auxílio à população.

– O salário do vereador é um bom salário. Eu sou um vereador que vem da classe social, ajudo igrejas, eventos de Sab, Clubes de Mães. Meu salário serve mais para a comunidade. Se por ventura houver uma redução de salário, a comunidade perde – colocou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

Da Redação