Marcos Vinícius descarta eleições de 2018 e quer continuar como vereador na CMJP

Presidindo recentemente a Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Marcos Vinícius (PSDB), descartou a possibilidade de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições de 2018 e disse que vai terminar o mandato de vereador, mesmo com o término da gestão de presidente da Casa de Napoleão Laureano, quando deverá passar a gestão ao vereador João Corujinha (PSDC).

“Não há a mínima possibilidade. A minha missão é me manter como vereador, cargo para o qual fui eleito pelo povo de João Pessoa”, disse.

Em relação às primeiras ações como presidente, o vereador disse que vai imprimir um ritmo no qual o regimento Interno prevaleça para todos, com a participação da minoria, com discussões e debates.

“É desta forma que queremos fazer uma Câmara. Uma Câmara itinerante, que chegue aos bairros da cidade, que discuta com os moradores e com os segmentos organizados da sociedade, para que possamos avançar”, disse.

Segundo ele, a pretensão é tirar de cada bairro um pleito para ser encaminhado ao prefeito Luciano Cartaxo (PSD), como também ao governador Ricardo Coutinho (PSB).

O parlamentar reforçou que há o projeto de fazer uma reformulação do Regimento Interno, como também da Lei Orgânica.

Ele citou que tão logo se inicie a Legislatura vai designar uma comissão de vereadores para organizar esse trabalho.

Antes, o novo presidente vai realizar uma reunião com todos os vereadores para abrir uma sintonia de trabalho com os parlamentares e os servidores da Casa.