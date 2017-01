Márcio Melo diz que vai levar experiência do gestor Romero para a Câmara de Campina

Eleito o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande, o vereador novato Márcio Melo (PSDC), comemorou sua posse e comentou durante entrevista, nesta segunda-feira, 02, sobre as expectativas para o mandato de legislador.

Márcio disse que está na política há anos acompanhando o seu primo, o prefeito da cidade, Romero Rodrigues.

Melo revelou que quer levar a experiência do que aprendeu com Romero para a Casa de Félix Araújo.

– Já estamos na política há 25 anos, acompanhando a trajetória do prefeito Romero Rodrigues. Vou fazer o possível para corresponder à confiança das pessoas que me elegeram. Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos quando Romero era presidente desta Casa e ajudar Ivonete no que for necessário – assegurou.

As declarações repercutiram na Rádio Panorâmica FM.

Da Redação