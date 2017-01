Marcelinho-PB diz que é inevitável não pensar no Clássico dos Maiorais

Autor do único gol da partida do último sábado, o meia Marcelinho Paraíba finalmente acabou com a ansiedade, levou o Treze à vitória e devolveu a equipe ao G4 do Campeonato Paraibano.

Com a conclusão da rodada o Galo é o quarto colocado e tem os mesmo seis pontos do líder Atlético de Cajazeiras.

Maior contração do Treze para o estadual, o capitão trezeano falou nesta segunda-feira (16) sobre a ansiedade que vinha sentindo antes de marcar o seu primeiro tento com a camisa alvinegra.

– Sempre que a gente chega num clube novo a gente quer marcar logo um gol. Não deu na estreia, na segunda partida mandei a bola na trave e essa era a terceira rodada, e eu estava na ansiedade para marcar logo. Graças a Deus aconteceu nessa partida. Agora é sequenciar, porque eu tenho certeza que vão surgir novas oportunidades e eu vou está tranquilo para marcar novos gols – comentou Marcelinho.

O Treze voltou aos treinamentos nesta segunda, no Estádio Presidente Vargas.

O Galo vai enfrentar o Sousa na próxima quinta-feira, às 20h30, no Amigão, pela quarta rodada do estadual.

Após o Sousa, o Treze já encara o Campinense, no domingo.

Entre o duelo diante do Dinossauro e o Clássico dos Maiorais, o Alvinegro só terá dois dias de preparação.

Dessa forma a preparação da semana não visa só o Sousa, como também o dérbi contra a Raposa.

– Querendo ou não a gente acaba pensando no Campinense. Até por ser um clássico, um jogo decisivo. Mas temos que pensar passo a passo, primeiramente na equipe do Sousa, que também é um grande adversário. Trabalhar para buscar mais três pontos e chegar no clássico do fim de semana com mais confiança – declarou o camisa 10.

A programação da semana do Galo agenda treinamentos até a quarta à tarde. Na sexta à tarde os jogadores se reapresenta após a partida com o Sousa, e ainda trabalham no sábado pela manhã visando o primeiro Clássico dos Maiorais da temporada 2017.

