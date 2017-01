Marcelinho Paraíba reabilita Treze no Paraibano

fotos: FPF/Divulgação

Com um gol de Marcelinho Paraíba, o primeiro oficial com a camisa alvinegra, o Treze venceu o Internacional Paraibano por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O jogo abriu a terceira roada do Campeonato Paraibano.

Além de reabilitar o time da derrota para o CSP, o resultado colocou o Treze na vice-liderança da competição, com seis pontos ganhos. Já o time colorado caiu para sexta posição, com três pontos positivos.

O próximo jogo do Treze será contra o Sousa, na próxima quarta-feira, em Campina Grande. Por sua vez, o Internacional vai receber o Serrano, no Thomazão, no mesmo dia.

Veja matéria completa AQUI

Da Redação