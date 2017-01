Maranhão: “Não tenho saudade do poder. Tenho saudade do povo”

O senador José Maranhão (PMDB), em visita às obras da transposição, na última segunda-feira (30), disse à imprensa paraibana que tem “saudade do povo” e não do Palácio da Redenção, onde fica representado o Governo do Estado.

“Não tenho saudade do poder. Eu tenho saudade do povo”, disse o senador.

Maranhão acredita que a bancada de políticos paraibanos está vivendo um procedimento “que é um modelo novo de fazer política”.

“Nós todos estamos unidos em torno de obras como essa (transposição) sem olhar as bandeiras de que partido elas são. Nenhum administrador pode se dizer subscritor único daquela obra que foi realizada”, disse Maranhão se referindo à outras obras, não só a transposição.

Sobre estar disposto a concorrer ao Governo do Estado, Maranhão disse estar à disposição do partido.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.