Maranhão comenta decisão da juventude do PMDB em lançá-lo como candidato

Nesta segunda-feira (23), a Juventude do PMDB decidiu lançar o presidente do partido na Paraíba, o senador José Maranhão, como pré-candidato ao governo do Estado em 2018.

Apesar de ter dado declarações afirmando que não seria candidato ao cargo, Maranhão não descartou totalmente a ideia.

– Só tem uma coisa irrevogável: a morte quando chega – declarou o senador sobre a proposta.

Maranhão disse ainda estar muito feliz com a escolha da ala do partido e contou que sua experiência e exemplo de vida podem ter baseado a decisão da juventude.

– Isso também pode significar que meu pensamento é jovem – finalizou.

As declarações foram repercutidas na rádio Correio FM.