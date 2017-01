Maranhão acredita que Lira vai refletir melhor sobre suas atitudes no PMDB

Em declaração veiculada na manhã desta terça-feira (24), o senador e presidente do PMDB na Paraíba, José Maranhão, comentou sobre seu relacionamento com o senador e colega de partido Raimundo Lira.

– Ele vai refletir melhor sobre o que falou e o que pretende fazer – acredita Maranhão.

No contexto atual, Maranhão e Lira não estão se entendendo sobre as decisões políticas do partido e a questão permanece sem solução, deixando a legenda “rachada”.

Entretanto, o líder o partido declarou ter apreço pelo colega.

– Sou muito grato a Lira, porque antes dele dar essa “lirada”, ele se manifestou várias vezes dizendo que seu chefe na Paraíba era o senador José Maranhão. Inclusive, há poucos dias, levei meu neto de 5 anos para o plenário, para mostrar à criança como acontecem as coisas por lá e ele (Lira) fez um discurso em homenagem ao meu neto. Até lançou-o prematuramente como candidato a senador – finalizou.

As declarações repercutiram na rádio Correio FM.