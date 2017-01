Manoel Júnior rebate crítica sobre perda de imunidade ao assumir a vice-prefeitura

“Eu disse a todos e provei que viria assumir o meu cargo de vice-prefeito de João Pessoa”. Foi o que declarou o ex-deputado federal Manoel Júnior (PMDB), que estava em dúvidas se assumia ou não o cargo para o qual foi eleito ao lado do prefeito Luciano Cartaxo (PSD).

Ele alegava que seria mais útil a João Pessoa se estivesse em Brasília carreando recursos para a capital

Em entrevista à imprensa, o empossado rebateu as críticas de que estava com medo de perder o fórum privilegiado porque estaria com o nome envolvido na Operação Lava jato.

“Isso são ilações despropositadas de adversários que, efetivamente, nem conhece absolutamente a minha vida pública para fazer esse tipo de ilação descabida. Tinha muita gente que estava com dor de cotovelo e aumentou a dor de cotovelo porque eu assumi o cargo”, disse.

Indagado qual seria o papel dele na gestão de Cartaxo, Manoel Júnior respondeu que seria o que o prefeito determinar.

“Aquilo que ele determinar, nós vamos cumprir. Se for efetivamente de apoio, de sugestão nós iremos nessa direção. Se for de assumir alguns compromissos referentes às emendas que enviei para João Pessoa, estaremos prontos”, disse.

Em relação à indicação do PMDB para a Secretaria de Saúde, Manoel Jr disse que Cartaxo tem sido extremamente correto com os partidos políticos dentro do peso de cada um conforme o que foi acordado previamente durante o processo eleitoral.

“Então, essa tarefa é fundamentalmente de Luciano e ele tem feito isso com competência”, destacou.

Da Redação de João Pessoa*