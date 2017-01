Manoel Júnior garante presença do PMDB na chapa majoritária em 2018

O deputado federal e vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB), comentou sobre a possibilidade do partido estar presente nas eleições pela disputa do Governo do Estado e destacou que a legenda possui nomes de força para estar na chapa majoritária.

Ele citou os nomes de Roberto Paulino (PMDB) e de José Maranhão (PMDB) como destaque na legenda.

– Maranhão tem se preocupado para pensarmos no que iremos fazer ao longo deste ano para estruturar o PMDB. Com certeza estaremos na chapa majoritária do próximo ano, não tenha dúvidas. Temos nomes de alto potencial como Roberto Paulino e José Maranhão – colocou.

Manoel ainda mencionou que espera que o deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) se mantenha dentro do partido, para continuar colaborando com o crescimento da legenda. Disse ainda que pretende trabalhar com foco no cargo de vice-prefeito de João Pessoa, contribuindo para a administração da cidade ao lado do prefeito Luciano Cartaxo (PSD).

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.

Da Redação