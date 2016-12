Manoel Junior decide se afastar da Câmara para assumir cargo de vice-prefeito

O deputado federal Manoel Junior (PMDB) acabou de vez com a polêmica sobre se iria ou não assumir o cargo de vice-prefeito de João Pessoa para o qual foi eleito na chapa do PSD ao lado do prefeito reeleito Luciano Cartaxo. Ele confirmou que vai, sim, assumir o cargo de vice-prefeito de João Pessoa.

Como não encontrou jurisprudência na Justiça para ficar no mandato de deputado federal e se licenciar do cargo de vice-prefeito, ele resolveu informar a Câmara Federal sobre o seu afastamento.

Foto: Paraibaonline

Em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (30) antevéspera do ano-novo, Manoel Junior disse que vai contribuir efetivamente com essa segunda gestão de Cartaxo, especificamente na área de saúde, já que é médico e sabe de todas as dificuldades que terá que enfrentar nesta área.

E um dos motivos para Manoel Junior assumir o cargo de vice seria de que a indicação do secretário de Saúde ficaria restrita ao PMDB.

A pasta, que na primeira gestão sofreu mudanças, atualmente é ocupada pelo contador Adalberto Fulgêncio, que já foi responsável pela Articulação Política. O ex-petista agora faz parte do partido do prefeito.

“Não só em João Pessoa, mas no Brasil inteiro a gente sabe que a saúde passa por crises profundas e nós vamos com conhecimento, força e trabalho melhorar não só a atenção básica, mas de média e alta complexidade pra diminuir as dificuldades neste setor na capital do Estado”, disse.

Segundo ele, a Paraíba conhece a sua história de municipalista já que foi prefeito por três vezes do município de Pedras de Fogo, sua terra natal, e com esse acúmulo de experiência quer oferecer ao povo de João Pessoa tudo o que for possível fazer.

“Ao lado do prefeito, vamos trabalhar juntos ao longo destes quatro anos”, afirmou.

Da Redação de João Pessoa