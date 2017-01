Manoel Júnior confirma reunião que Zé Maranhão fará com a executiva do PMDB

Para estancar os boatos e definir o posicionamento do partido em relação ao senador Raimundo Lira, que tem sido potencial candidato do PSB para disputar as eleições de 2018 ao governo do Estado, o presidente estadual da legenda, senador José Maranhão, deverá se reunir no próximo dia 20 com toda a executiva partidária.

A informação foi dada pelo vice-prefeito da Capital, Manoel Júnior, que, segundo ele, a reunião será o fórum apropriado para discutir as questões políticas do partido, para ver quem está certo ou errado.

“Eu acho que nós estamos no caminho certo. Primeiro pelas humilhações que o PMDB passou na condição de apoiador da eleição de Ricardo Coutinho e, segundo, a rua já sinalizou que a aliança certa foi a que nós fizemos com o PSD. Se nós vencemos em João Pessoa, se houve um insucesso no PMDB de Campina Grande, o de João Pessoa não tem culpa por isso. Na verdade, se há um único culpado é o próprio governador, que tirou a base de sustentação do candidato a prefeito Veneziano Vital do Rego”, avaliou.

Manoel Júnior discorda ainda que esteja havendo uma ‘rebelião’ dentro do PMDB por conta do grupo formado pelo senador Raimundo Lira.

Segundo ele, se isso fosse dentro do PSB do governador Ricardo Coutinho até haveria porque, conforme Manoel, lá só uma pessoa manda, mas no PMDB tudo que é contraponto é discutido de forma democrática.

Contudo, o vice-prefeito destacou que o PMDB não pode ser usado por ninguém e uma parte está sendo usada para, justamente, levar a cizânia para dentro do partido.

Ele considerou o fato grave e espera que o senador Raimundo Lira tenha muito cuidados nessa condução de linha do PMDB, até porque o senador Maranhão conduz bem a legenda há muito tempo.

Da Redação de João Pessoa (Hacéldama Borba)