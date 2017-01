Manoel Jr nega crise no PMDB e afirma que Maranhão cumprirá todo o mandato

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior tratou novamente de dissipar a crise pela qual passar o PMDB por conta do senador Raimundo Lira, que apóia a aliança com o PSB de Ricardo Coutinho e poderá sair candidato ao governo do Estado e já arrastou parte da bancada federal para embarcar na aliança, o que provocou um racha no partido.

“Não tem crise. O PMDB é um partido democrático, que dialoga e discute seus problemas internos e externos. No momento oportuno vamos tratar sobre aliança. Esse ano não é de eleição. Acabamos de descer de um palanque. Nós temos é que trabalhar bastante, pois cada um tem suas tarefas: os parlamentares com suas missões e nós do executivo, estamos fazendo nossa parte”, explicou.

Para o vice-prefeito, só em 2018, no ano das eleições, é quando todos vão tratar do tema, mesmo com indicações de nomes para governo do Estado, a exemplo dos senadores Raimundo Lira e José Maranhão e do próprio Luciano Cartaxo.

“Nomes podem surgir e ninguém, vai proibir, absolutamente, mas nós estamos enfocados e empenhados justamente no trabalho administrativo da Prefeitura de João Pessoa. Esse é o meu entendimento e é também o de Luciano”, disse.

Indagado como ele via também o nome do senador José Maranhão para disputar o governo da Paraíba, Manoel Jr. respondeu que o senador tem condições de sobra de ser candidato a qualquer coisa, pois é um político de muita experiência, mas está cumprindo o mandato de senador e ainda tem seis anos de mandato.

“Eu tenho certeza que ele cumprirá o mandato inteiro. E isso que ele tem demonstrado nas conversas reservadas conosco”, atestou.