Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

O Globo

Foragido, Eike tenta negociar condições para se entregar

Folha de S. Paulo

Odebrecht vai pagar multas milionárias de delatores

Correio Braziliense

Sinal verde no STF para a delação do fim do mundo

Jornal do Commercio (PE)

Mais PMs durante as prévias de Olinda

Gazeta de Alagoas

Exportações alagoanas têm queda de mais de US$ 251 mi

O Estado de São Paulo

Odebrecht conclui delação e STF prepara homologação

Zero Hora

Quem ganha e quem perde com os feriados de 2017

Estado de Minas

Sinal verde para Lava-Jato no Supremo

A Gazeta

Governo estima gastar R$ 11.6 bi com salários