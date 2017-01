Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

O Globo

Secretário de Temer cai após defender massacre

Folha de S. Paulo

País tem 93 presos assassinados em apenas seis dias

Correio Braziliense

Barbárie assombra país dentro e fora das prisões

Gazeta de Alagoas

Novos prefeitos herdam dívidas e prédios depredados

Jornal do Commercio (PE)

Uma semana com 93 mortes em presídios

Estados de Minas

Outras vitórias da barbárie

Zero Hora (RS)

Chacina em Roraima é novo capítulo de guerra de facções em presídios

Diário do Nordeste

Quatro minicípios vivem incerteza de nova eleição

Estado de S. Paulo

PCC mata 31 em Roraima e divulga cenas no WhatsApp

A Tarde (BA)

Acerto de contas mata 31 presos em Roraima

Correio (BA)

Capturado home que incendiou a família

Da Redação