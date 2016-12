Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

O Globo

Decisão sobre aumento de ônibus será de Crivella

Folha de S. Paulo

Prefeitos assumem com mais cortes e sem investir

Correio Braziliense

Da traição à frieza de um assassinato

Gazeta de Alagoas

Segurança, emprego e salário maior lideram desejos para 2017

Jornal do Commercio (PE)

Adeus, ano velho

O Estado de S. Paulo

Lava Jato prevê operações em mais 7 estados em 2017

O Povo (CE)

2016- Um ano sem começo e nem fim

A Tarde (BA)

Contas de luz seguem sem alta em janeiro

Diario de Pernambuco

2017 – Recomeçar

Valor Econômico

Ajuste fiscal não será sacrificado por dívida dos Estados, diz Meirelles

Estado de Minas

Temer sanciona, com vetos, lei que taxa Netflix, Spotify e outros serviços online

Diário do Nordeste (CE)

Governo envia à Assembleia mensagem que equipara salários de PMs e bombeiros à média do Nordeste

Zero Hora (RS)

Temer aumenta salário de servidores de oito categorias

