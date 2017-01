Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Globo

Mega-Sena da Virada sai para seis apostadores

O Dia

Ataque em boate deixa 35 mortos e dezenas de feridos na Turquia

Extra

Polícia investiga se mototaxista ajudou PM a queimar corpo de embaixador

Folha de São Paulo

Doria terá de cumprir 1 promessa a cada 12 dias

O Estado de São Paulo

Dois em cada três prefeitos eleitos já trocaram de partido

Correio Braziliense

Os filhos da esperança

Valor Econômico

Ajuste fiscal não será sacrificado por dívida dos Estados, segundo Meirelles

Estado de Minas

Ator mineiro Adilson Maghá, que lutava contra um câncer, morre aos 68 anos

Jornal do Commercio (PE)

Morre aos 86 anos, Adam Willians, o homem que descobriu os Beatles

Diário do Nordeste

Site pessoal do presidente Michel Temer é hackeado na noite de sexta

Zero Hora (RS)

STF derruba liminar para que RS pague o 13º integral

Brasil Econômico

Ano começa sem cobrança extra na conta de luz, diz Aneel

Da Redação