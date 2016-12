Manchetes dos principais jornais nacionais desta sexta-feira

Folha de S.Paulo

Alckmin decide congelar tarifas de trem e metrô

O Estado de S. Paulo

Desemprego recorde atinge 12,1 milhões de brasileiros

O Globo (RJ)

País deve ter mais um milhão de desempregados em 2017

Correio Braziliense

Ano termina com aumento a servidor e corte de cargos

Estado de Minas

Fila para cirurgia volta a aumentar

Zero Hora (RS)

RS é o Estado com maior saldo de empregos no país em novembro

Agora São Paulo

Tarifas de metrô e trem não vão subir em 2017

Valor Econômico (SP)

Novos prefeitos assumem sob risco de colapso fiscal

Jornal do Commercio (PE)

Metade das escolas do Estado no ensino integral

A Tarde (BA)

Mínimo será de 937, abaixo do que era previsto

