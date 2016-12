Manchetes dos principais jornais nacionais desta quinta-feira

O Globo

Governo costura alivio emergencial para estados

Folha de São Paulo

Após veto,Temer quer novo plano para Estados falidos

O Estado de São Paulo

Temer veta ajuda a Estados falidos sem contrapartida

Correio Braziliense

Salário maior que a média no Brasil atrai jovens ao DF

Valor Econômico

Dólar fecha em leve alta, mas recua mais de 3% no mês

Estado de Minas

Com veto, Estados perdem carência, mas poderão alongar dívida por 20 anos

Jornal do Commercio (PE)

Petroquímica Suape – Construída por 9 bilhões de Reias, vendida por 1,26 bilhão

Diario de Pernambuco

Negada ajuda a Estados mais endividados

Zero Hora (RS)

Marchezan manterá desconto de 12% no IPTU da Capital

Da Redação