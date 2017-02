Manchestes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Globo

Viagem ao foco da febre amarela

Folha de S. Paulo

3 em 10 praias brasileiras são impróprias para banho

Correio Braziliense

O deboche dos playboys na Brasília dos pegas

Tribuna do Norte (RN)

Dez mil empresas fecharam as postas no Estado em 2016

Jornal do Commercio (PE)

TCE de olho nos presídios de Pernambuco

Zero Hora (RS)

Dados vazados sobre saúde da ex-primeira dama abrem debate sobre ética médica

Valor Econômico

Ex-presidente do Peru é acusado de receber US$ 20 milhões da Odebrecht

Diário do Nordeste

PRF já tem edital pronto para 1.300 vagas e salário de R$ 9,4 mil

O Estado de S. Paulo

Força-tarefa apura corrupção em 52 empresas e fundos