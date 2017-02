Major Gilberto agradece “cidadania campinense” e elogia sucessor

O major Gilberto Felipe vai deixar o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Campina Grande, e vai comandar o 4º BPM, com sede em Guarabira.

Ele agradeceu ao governador Ricardo Coutinho, ao secretário de Segurança do Estado, Cláudio Lima, e ao Comando Geral da Polícia pela confiança.

Foto: Paraibaonline

Major Gilberto informou que, durante seu comando, foram apreendidas 800 armas de fogo e duas toneladas de droga em operações integradas com a STTP, Ciretran, Polícia Civil e outros órgãos que fazem a campanha “A Paraíba Unida pela Paz”.

“A gente finaliza uma gestão em um dos principais batalhões da Paraíba e estamos indo a uma nova missão. Conheço a garra daqueles policiais e vamos com o mesmo afinco e com a mesma garra. Agradeço a Jesus, grande guarda de Israel, que nos deu sapiência para trabalhar. Agradeço, também, pelo Título de Cidadão Campinense que recebi nesta cidade e minha residência continua aqui. Agradeço a contribuição da imprensa que sempre divulgou nossas ações. Vamos honrar a missão”, disse o comandante.

Ele também elogiou a forma de trabalho do tenente-coronel Lamarck, que será o novo comandante do 2º BPM e disse que esta aproximação do povo “aumenta a confiabilidade da população”.

*As informações repercutiram na Rádio Correio FM.