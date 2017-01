Mais um time do Paraibano anuncia demissão de treinador

A terceira rodada do campeonato estadual parece mesmo uma espécie de limite de paciência para os dirigentes paraibanos.

Depois do Sousa anunciar a saída do técnico Tazinho (já confirmou o substituto) nesta manhã, no início da tarde desta segunda-feira (16) foi a vez do Auto Esporte demitir o treinador.

De acordo com a assessoria de imprensa alvirrubra, a saída do técnico Gerson Júnior aconteceu “em comum acordo” com o presidente Watteau Rodrigues.

Para o duelo com o Campinense, na quarta-feira (18), às 20h30, no Amigão, o auxiliar técnico Maia, de 41 anos, ex-jogador do Macaco Autino, assume interinamente a equipe de Mangabeira.

Da Redação