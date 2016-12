Mais um ministro do Governo Temer vem à Paraíba

Mais um ministro do Governo Michel Temer estará na Paraíba nos próximos dias. Desta vez que virá ao estado será o ministro da Educação Mendonça Filho.

Segundo informações do deputado Efraim Filho (DEM), colega de partido do ministro, ele virá no dia 28 para fazer o anúncio da implantação de um novo campus do Instituto Federal de Tecnologia da Paraíba (IFPB) no município de Santa Luzia para atender à região do Vale do Sabugi.

O novo campus terá cursos voltados para o setor de mineração, que é o ponto forte da economia da região, como também das energias renováveis.

Da Redação