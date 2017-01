Mais um atleta pede para se desligar do Treze, que já mira substituto

Um dia depois do pedido de desligamento do atacante Jefferson Araujo, nesta quarta-feira (25) foi a vez do zagueiro Jaime solicitar sua rescisão contratual à diretoria alvinegra.

O defensor participou de apenas um amistoso, contra o Nacional de Patos, na pré-temporada, chegando até a marcar um gol. No Paraibano, porém, o atleta não foi aproveitado.

Foto: Divulgação / Jefferson Cariri

Jaime comunicou ao gerente de futebol Gil Baiano que recebeu propostas de uma outros clubes e pediu desligamento da equipe.

Segundo o dirigente, assim como Jefferson Araújo, o zagueiro já assinou rescisão, “de forma amigável”, e não faz mais parte do elenco do Galo.

Chegada

Com a saída de Jaime, a tendência é que o zagueiro Fernando Lopes, que vestiu a camisa do Treze no ano passado, retorne ao estádio Presidente Vargas.

O Alvinegro segue com os quatro zagueiros no grupo: Ítalo, Laerte e Léo Kanu. Além de Júlio, das categorias de base.