Mais de sete mil meninos serão imunizados com a vacina HPV pela Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde de Campina Grande iniciou esta semana a vacinação contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) para meninos.

A partir de agora os garotos também recebem a imunização, de acordo com medida do Ministério da Saúde.

As vacinas foram disponibilizadas inicialmente nos Centros de Saúde e agora estão sendo distribuídas para as Unidades Básicas de Saúde.

A imunização é ofertada para meninos de 12 e 13 anos de idade. Em Campina Grande são atualmente 7.018 meninos na faixa etária.

Assim como as meninas, eles precisam tomar duas doses, sendo a segunda aplicada seis meses após a primeira.

O objetivo é prevenir nos futuros homens o desenvolvimento do câncer de pênis, de garganta e ânus, além de verrugas genitais.

Para as meninas, a faixa etária em que a vacina é administrada foi ampliada. Antes, apenas era dos 9 aos 13 anos de idade e agora vai até os 14.

Nelas, a imunização previne o desenvolvimento do câncer de colo do útero e da vulva, além do câncer de garganta e ânus e das verrugas.

A vacina contra o HPV é aplicada rotineiramente e agora a vacina para os meninos também entra no calendário anual.

Paralelamente também é ofertada a dose contra meningite para eles e para elas, já que a faixa etária também é de 12 e 13 anos.

“Nunca é demais lembrar que os pais precisam levar o cartão de vacinação e que a vacina não provoca efeito colateral. Trata-se de uma prevenção, evitando problemas de saúde futuros a essas crianças e adolescentes”, explicou a Coordenadora interina de Imunização de Campina Grande, Miralva Cruz. Ela disse que quando as aulas retornarem, será feita uma campanha de vacinação nas escolas.

