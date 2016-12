Mais de R$ 5 bilhões amanhã nas contas das prefeituras

Foto: Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas

Os prefeitos não podem se queixar do ´show da virada´. Amanhã, o governo federal creditará nas contas das prefeituras R$ 4 bilhões 449 milhões referentes ao programa de repatriação – aquela ação do governo federal para ´esquentar´ dinheiro que foi remetido para o exterior ilegalmente, e trazê-lo de volta, mediante o pagamento do Imposto de Renda e multa, com a garantia de que o dono não irá para a cadeia por sonegação.

Também amanhã, o governo federal mandará adicionalmente às prefeituras R$ 1 bilhão e 53 milhões, relativos ao saldo a pagar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Passando a régua: R$ 5,502 bilhões.

Fonte: coluna APARTE, com Arimatéa Souza.

Da Redação