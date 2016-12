Mais de 180 presos vão deixar o presídio no natal em Campina Grande

Foto: Reprodução/TVPB

Mais de 180 presidiários vão receber o benefício da saída temporária e poderão deixar a prisão neste final de semana de natal e no ano novo.

Os detentos que terão esse direito são aqueles que já estão no regime semiaberto e só passam a noite na cadeia.

Com esse benefício, esses presos não terão a obrigação de dormir na cadeia nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 01 de janeiro.

Para ter esse direito, eles terão que estar com autorização do presídio, ter bom comportamento, e estar em sua residência após as 22h.

Os presos do regime fechado não terão esse direito.

Da Redação