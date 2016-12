Maioria dos vereadores de Campina não quer suspender aumento nem o 13o salário

É pouco provável que os vereadores de Campina Grande venham a reformar a decisão de aplicar nos próprios vencimentos a correção de 26% e a implantação do 13º salário.

Na reunião da noite de terça-feira – reservada -, a maioria se posicionou contra a revisão no projeto aprovado na semana passada.

A avaliação é de que o assunto tende a sumir do noticiário e do imaginário do eleitorado.

Um dos vereadores presentes sugeriu que os valores oriundos do 13º salário sejam depositados numa caderneta de poupança e só utilizados após o desfecho das pendências judiciais em tramitação.

Na sessão de ontem da Câmara campinense, apenas oito dos 23 vereadores apareceram.

Existem dezenas de projetos à espera de deliberação.

E novamente o assunto aumento no salário passou ao largo.

*Fonte: Coluna Aparte, com Arimatéa Souza

