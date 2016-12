Mães do Grupo AMO realizam ação especial de arborização no Parque da Liberdade

Foto: Codecom/CG

Em processo de finalização de suas obras, o Parque da Liberdade, inaugurado em julho de 2016 pela Prefeitura de Campina Grande, recebeu uma bonita ação de arborização na tarde desta quinta-feira, 22.

A visita teve um significado mais do que especial. É que integrantes do Grupo AMO (Grupo de Apoio às Mães Órfãs), formado por mulheres que perderam seus filhos precocemente, na maioria dos casos vítimas da violência, levaram dez mudas de ipês do Projeto Minha Árvore, da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, para plantar no parque.

Foto: Codecom/CG

Cada árvore plantada vai representar os filhos das mães do AMO que se foram de maneira precoce.

Uma das representantes do grupo, Rosa Amélia Vitorino Guimarães, explicou que a ideia surgiu a partir das reuniões mensais que as mães realizam, e foi baseada em uma ação semelhante, que aconteceu no Parque Solon de Lucena, em João Pessoa.

“Além de embelezar o parque, em um projeto paisagístico de muito bom gosto da Prefeitura, nós queremos que essas mudas plantadas representem os nossos filhos. Queremos que daqui a dez anos, a sombra desses ipês receba crianças, casais de namorados, mães, filhos, netos pais, enfim, que possam ter um significado muito especial para nós e para o Parque”, destacou Rosa Vitorino.

Foto: Codecom/CG

Em meio às orações, antes de iniciar o plantio das árvores, as mães do AMO fizeram questão de agradecer à coordenadora de Meio Ambiente da Sesuma, Denise de Sena, que fez questão de abraçar a causa e ajudar ao grupo na execução dessa ação especial.

Codecom/CG