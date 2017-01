Mãe e filha estavam em avião que caiu em Paraty

O grupo hoteleiro Emiliano, proprietário do avião que caiu na tarde de ontem (19) no litoral de Paraty, no sul fluminense, divulgou uma nota à imprensa, informando que as duas mulheres que estavam na aeronave eram Maira Lidiane Panas Helatczuk, de 23 anos, e sua mãe Maria Hilda Panas, de 55 anos.

De acordo com a nota, Maira era massoterapeuta e prestava serviço a Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, empresário e dono do grupo hoteleiro, que também estava na aeronave.

A mãe era professora de educação infantil e veio de Juína, no Mato Grosso, para visitar a filha em São Paulo. Carlos Alberto, segundo a nota do grupo Emiliano, as convidou para o fim de semana em Paraty.

“O Grupo Emiliano registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos. E informa que está prestando apoio e informações aos familiares”, diz a nota.

Além dos três, estavam na aeronave o piloto Osmar Rodrigues e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki.

Os cinco morreram no acidente e seus corpos foram resgatados da fuselagem do avião hoje.