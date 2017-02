Maconha é apreendida em casa desocupada em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de Campina Grande, apreendeu no fim da tarde da segunda-feira (6), em uma casa no bairro do José Pinheiro, cerca de um quilo de maconha.

De acordo com o delegado titular, Ramirez São Pedro, a Polícia chegou até o local após uma informação passada pelo número 197 – Disque Denúncia da Secretaria de Segurança e Defesa Social (Seds).

“Recebemos os informes que na Rua Cassimiro de Abreu, existia um imóvel desabitado que era utilizado por um homem para preparar droga para a comercialização. Ao chegar no lugar, encontramos um quilo da droga, e que estava com parte já embalada em “papelotes”, pronta para comercialização, além de uma balança de precisão”, disse a autoridade policial.

Após levantamentos, os policiais descobriram que o imóvel pertencia a uma senhora que faleceu há dois meses e a casa foi invadida por este homem para servir como depósito de drogas.

O suspeito já foi identificado e os agentes de investigação realizam diligências na área.