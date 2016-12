Lucy Alves sobe ao palco para celebrar a chegada de 2017, em João Pessoa

Vai ter forró, samba, reggae, sertanejo e frevo. É com essa deliciosa mistura que Lucy Alves saúda a chegada de 2017 no palco armado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) nas areias do Busto de Tamandaré, na madrugada de sábado (31) para domingo (1°). A apresentação começa nos seis primeiros minutos do ano novo, logo após a tradicional queima de fogos.

Segundo Lucy, o repertório foi montado para ser uma grande festa, e que atinja todos os públicos. “A apresentação começa a mil, com 145 batidas por minuto”, revela a artista, que sobe ao palco com uma superestrutura de som, vídeo e figurino.

Radicada no Rio de Janeiro, a paraibana trouxe de lá um staff poderoso, que inclui o arranjador Felipe Pinaud, que já trabalhou do Prêmio Multishow ao Cirque Du Soleil, além de dezenas de longas-metragens; o diretor Jodele Larcher, um dos pioneiros do videoclipe no Brasil, responsável por integrar eventos do porte do Rock in Rio, e a preparadora corporal Lavínia Bizzotto, a mesma que atuou junto ao elenco da novela ‘Verdades Secretas’.

O repertório terá as músicas consagradas, mas também novidades, como algumas composições autorais que estarão presentes no DVD ‘Colírio’ (a música-título é do saudoso paraibano Livardo Alves), que a Warner Music deverá lançar em 2017.

E em primeiríssima-mão, ela promete mostrar aos conterrâneos a música ‘Beija flor’, que Pretinho da Serrinha compôs para ela estrelar o primeiro videoclipe a ser lançado pela nova gravadora da cantora.

foto: divulgação

Em cima do palco, Lucy vai mostrar versatilidade ao cantar e revezar-se entre a sanfona, piano, guitarra baiana, baixo e violino. Acompanhando a artista estarão os músicos Rainery Travassos (contrabaixo), Sílvio (guitarra), Cris (teclado, sanfona), Beto Preah (bateria), Teinha (sax alto), Azeitona (trombone) e Ranilson (trompete). O show ainda terá a participação da carioca Carol Monte na programação eletrônica e do paraibano Furmiga Dub, envenenando os beats.

Retrospectiva 2016

Cantora, compositora, instrumentista e atriz, celebra a virada de ano em um grande momento da carreira. Lucy começou 2016 nos palcos, estrelando o musical ‘Nuvem de Lágrima’, espetáculo que celebrava a música sertaneja através das canções de Chitãozinho e Xororó. O papel de Bete rendeu à artista paraibana primeira indicação do ano, a de atriz revelação no Prêmio Bibi Ferreira de Teatro.

Dos palcos ela foi para TV, onde se consagrou no papel de Luzia. A atuação na novela ‘Velho Chico’ lhe rendeu dois prêmios nacionais (atriz revelação do Troféu Domingão e revelação feminina no Prêmio Extra de Televisão), além de uma indicação a melhor atriz pela Associação Paulista de Críticos de Arte, através do Troféu APCA.

Em paralelo, pontuou a carreira musical assinando o contrato com a multinacional Warner Music e recebeu uma honrosa indicação ao prestigiadíssimo Grammy Latino, em Las Vegas (EUA), pelo disco ‘No Forró de Seu Rosil’, que lançou com o Clã Brasil.

Essa bela retrospectiva será mostrada no telão, através de imagens que pontuaram o ano da artista, incluindo as peripécias de Lucy na Imperatriz Leopoldinense durante o Carnaval do Rio.

Programação completa

A festa de Réveillon da PMJP começa às 20h40 com a animação da banda baile Tuareg’s, uma das mais conhecidas da cidade. Em seguida, às 22h, a cantora Dandara Alves recebe convidados em uma roda de samba pra lá de especial. Entre os convidados, estão Alisson Santos, Tayrone Gomes e Preto Netto.

Depois dos fogos, Lucy Alves e banda sobem ao palco para saudar o novo ano. E por volta das 2h da manhã, entra em cena a DJ Danny Andrade para comandar o encerramento da festa com muita animação.

Confira a programação do Réveillon 2017 no Busto de Tamandaré:

20h40 – Banda Tuareg’s

22h – Dandara Alves e convidados: Alisson Santos, Tayrone Gomes e Preto Netto.

00h – Lucy Alves e banda

02h – DJ Danny Andrade

Secom/JP