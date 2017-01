Lira participa de encontro com prefeitos no litoral paraibano

O Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) participou neste sábado (21) de um encontro com prefeitos de diversas regiões da Paraíba, na residência do Deputado Estadual Ricardo Barbosa, em Lucena, no litoral paraibano.

O encontro ocorreu em clima de descontração e serviu, também, para que o Senador reafirmasse seu desejo de trabalhar pelos municípios paraibanos.

“Estive neste sábado em Lucena, onde fui muito bem recepcionado na casa do Deputado Ricardo Barbosa, pelo parlamentar e mais de uma dezena de prefeitos, vices prefeitos, vereadores, e demais familiares, além de uns 30 ex-prefeitos”, destacou o Senador Raimundo Lira, em suas redes sociais.

Estiveram presentes os prefeitos Neto (São José de Piranhas); Gervásio Gomes (Bernardino Batista); Chico Mendes (São José de Espinharas); Paulo Dália (Juripiranga); Felipe Coutinho (Puxinanã); Júnior Nobregá (Prata); Kaiser Rocha (Solânea); Sobrinho (Alagoa Grande); Elissandra (Itapororoca); Maria Eunice (Mamanguape) e Lili (Marcação).

Na conversa com os gestores, Raimundo Lira garantiu que 2017 será um ano de muito trabalho e colocou o seu gabinete, em Brasília, à disposição de todos, para viabilizar recursos e convênios para os municípios.