Lira junta aliados e tenta minar o poder de Maranhão no PMDB

Foto: Ascom

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) recebeu na tarde desta sexta-feira (13) o deputado estadual Ricardo Marcelo, do PMDB, que estava acompanhado do seu filho Felipe.

A reunião foi no apartamento de veraneio do senador, na praia Ponta de Campina, em Cabedelo, e durou mais de duas horas.

Durante o encontro ficou acertada a integração do deputado Ricardo Marcelo ao grupo de parlamentares do PMDB, formalizado ontem com o objetivo de fortalecer o partido na Paraíba, com o Senador Raimundo Lira, os Deputados Federais Veneziano Vital do Rego, André Amaral e Hugo Motta e o Deputado Estadual Nabor Wanderley.

“O nosso grupo do PMDB formado ontem ficou mais forte, com a chegada do meu amigo Deputado Ricardo Marcelo, político sério, que representa o novo momento de gestão e eficiência” definiu Raimundo Lira.

Da Redação com Ascom