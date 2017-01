Lira espera aval da bancada para oficializar candidatura à liderança do PMDB

Foto: Paraibaonline

O senador Raimundo Lira disse que seu nome foi sugerido por alguns companheiros da bancada do PMDB, mas até o momento ainda não oficializou a sua candidatura à liderança do partido no Senado Federal.

“Até o momento não tomei nenhuma decisão porque tudo isso vai ser decidido numa reunião de bancada que será realizada a próxima semana. Então, a minha candidatura não foi oficializada. Portanto, eu não posso fazer nenhum tipo de confirmação, apenas dizer que oficialmente não sou candidato”, disse.

Com relação à reunião que a executiva estadual do PMDB faria, em João Pessoa, para resolver as divergências internas referentes ao apoio do parido ao governador Ricardo Coutinho (PSB) e a possibilidade da candidatura dele à sucessão estadual, o senador disse que está a cargo do presidente do PMDB, José Maranhão. “Eu não tenho nenhuma informação a respeito dessa reunião”, disse.

Sobre a nota emitida pela PMDB jovem lançando Maranhão como candidato ao governo do Estado em 2018, Raimundo Lira só confirmou que considera um nome muito bom para as eleições de 2018. “É uma das grandes opções que o nosso partido tem para o governo do Estado” avaliou.