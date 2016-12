Lira confirma que Veneziano não foi convidado para confraternização do PMDB

Em entrevista na tarde sexta-feira (30), o senador Raimundo Lira (PMDB) lamentou a ausência do deputado federal, Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), na confraternização do partido que aconteceu nesta quinta-feira (29) na capital paraibana.

Raimundo elogiou Veneziano afirmando que o PMDB não deu apoio a sua candidatura nas eleições 2016.

– Lamento que um político histórico como Veneziano não ter sido convidado. Ele tem sido um grande lutador e foi sacrificado nas eleições 2016, pois não teve o apoio e ajuda necessária do partido – comentou.

Lira disse ainda que não acredita em uma aliança do PMDB com PSDB e que, se acontecer, serão para eleições futuras.

– Temos que levar em consideração que ainda estamos muito distantes das eleições 2018. A história da política na Paraíba e no Brasil tem mostrado que esses eventos que antecedem muito as eleições não influenciam nas decisões de formação de chapa – opinou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.

Da Redação