Lira avança no processo para derrubar Maranhão do comando do PMDB

O Senador Raimundo Lira (PMDB) recebeu na manhã do último sábado (14) o Líder Político do PMDB, ex-prefeito de São Bento e ex-deputado estadual Márcio Roberto. Ele estava acompanhado do seu filho, o Deputado Estadual Jullys Roberto (PMDB). A reunião foi no apartamento de veraneio do Senador, na praia de Ponta de Campina, em Cabedelo, e foi marcada pela cordialidade e pelo diálogo democrático. Durante o encontro, ficou acertada a integração dos dois ao Grupo de Parlamentares e Líderes do PMDB que tem como objetivo maior o fortalecimento do Partido na Paraíba. “A palavra de ordem, e o desejo de todos os membros do grupo, é dedicar este ano de 2017 ao trabalho e deixar as discussões políticas para 2018. Meus amigos Márcio e Jullys Roberto, líderes de grande tradição e prestígio político, também receberam o aval do Dr. Jarques, Prefeito eleito de São Bento”, relatou o Senador Raimundo Lira. FONTE: Da Redação Da Redação Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Print