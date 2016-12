Liminar suspende votação para nova mesa diretora do TJPB

Confirmada para às 9h desta quinta-feira, 22, a eleição para a nova mesa diretora do TJPB foi suspensa através de liminar deferida, hoje, pela desembargadora Maria das Graças.

A liminar foi requerida em mandado de segurança impetrado pelo desembargador Fred Coutinho, que foi contrário à convocação da eleição para esta data por estar em viagem com a família e só retornar no próximo dia 03 de janeiro.

Ele argumentou que “o seu direito de votar para a Mesa Diretora do Judiciário teria sido violado, pois não foi convocado e a convocação feriu as normas do Regimento Interno do Tribunal”.

A desembargadora Maria das Graças, ressaltou, em sua decisão, que concedeu a segurança para que as eleições fossem realizadas nos estritos termos da determinação do Supremo Tribunal Federal.

Da Redação