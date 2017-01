Lígia Feliciano nega processo de rompimento com o governador Ricardo Coutinho

A vice-governadora do Estado, Lígia Feliciano (PDT) negou que esteja em processo de rompimento com o governador Ricardo Coutinho (PSB), já que, possivelmente, irá substituí-lo quando da disputa eleitoral de 2018, se ele decidir disputar uma cadeira no Senado e ela se candidatar ao governo do Estado, ainda que não seja a candidata do PSB, o que provocaria um racha como vem pregando a oposição.

Em análise à trajetória política do governador Ricardo Coutinho de que as alianças com o PSB nunca terminam bem e que foi assim com o PMDB, PSDB e PSD, a vice-governadora foi indagada se não temia que com o PDT acontecesse da mesma forma. Ela respondeu que tem se preparado todos os dias em fazer acontecer um projeto político que vem dando certo para a Paraíba.

“Eu estou extremamente aliada ao governador Ricardo Coutinho e ao projeto que estamos desenvolvendo juntos. A realidade hoje é esta: Estou muito bem neste projeto com o governador”, acrescentou a vice-governadora, que não prefere fazer conjecturas.

Lígia Feliciano afirmou que está preocupada em contribuir com o projeto do PSB e fazer com que o Estado cresça.

“O governador Ricardo Coutinho tem administrado esse Estado com maestria. Eu tenho acompanhado passo a passo suas ações como no orçamento democrático, no dia a dia. Eu acho que foi um projeto que deu certo e é a ele que eu me dedico em benefício do povo”, destacou.

Segundo a vice-governadora, essa questão política onde aconteceram rompimentos com A, B ou C, não são obrigadas a se repetirem no futuro e acha que, acima das pessoas, estão os planos conjuntos, o sonho que se tem para a Paraíba e a vontade de trabalhar.

“Eu tenho muito orgulho de ser e participar desta nova geração de políticos, que trabalham com transparência, com seriedade, com respeito ao dinheiro público, escutando a população e tentando fazer com que os recursos voltem da melhor maneira para a população. É essa a minha prática política. Hoje, eu não estou preocupada com o que vai acontecer no futuro, mas sim em exercer bem o cargo para o qual fui eleita”, ressaltou.