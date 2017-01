Líder do PSD na Câmara Federal vem à Paraíba atrás de votos

Caladinho, sem muito alarde, o deputado Rogério Rosso (DF), líder do PSD na Câmara Federal, veio passar a virada do ano na Paraíba para conversar com parlamentares acerca de sua intenção de novamente concorrer à Câmara Federal. Eleição marcada para o dia 1º de fevereiro.

Ele chegou a dialogar com Aguinaldo Ribeiro (PP) e Rômulo Gouveia (PSD).

*Fonte: Coluna APARTE, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/

Da Redação