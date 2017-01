Líder do Governo: Bancada está preparada para enfrentar desafios da oposição

Com um ano pré-eleitoral e a oposição falando em alto e bom som que a Frente das Oposições se deu muito bem nas eleições municipais, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hervázio Bezerra (PSB) vai ter que cortar um dobrado para enfrentar os debates que virão pela frente já com vistas às eleições majoritárias de 2018.

O líder reconhece que vai ser difícil porque não terão mais Ricardo Coutinho como candidato, considerado como o mais forte para enfrentar o líder tucano, senador Cássio Cunha Lima.

Contudo, o deputado Hervázio se disse preparado e acha que agora será menos difícil quando no primeiro governo de Ricardo Coutinho (PSB), que contava com uma bancada reduzida e ainda assim, conseguiu se reeleger.

Hoje, contando com 24 deputados, ou seja, com dois terços dos membros do Poder Legislativo, o líder assegura que a bancada está fortalecida e mais qualificada.

“Além disso, com todo o respeito à oposição, nós temos deputados destacados, que usam a Tribuna e vão para o embate, para o confronto, a exemplo dos deputados Jeová Campos, Estela Bezerra, Ricardo Barbosa, Raoni Mendes, Anísio Maia, Frei Anastácio e os que não usam a Tribuna, mas que numericamente nos garante a maioria. Coisa que não ocorria na legislatura passada e eu ficava praticamente só no confronto com a oposição”, disse.

O deputado ressaltou ainda que, muito embora saiba que o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), vá partir para uma ação mais efetiva, mais presente no Estado e em ataque direto sistemático ao governador Ricardo Coutinho e ao governo da Paraíba, os governistas estão preparados, sim.

Contudo, Hervázio afirmou que não vê nada de novo da oposição porque segundo ele, foi com esse discurso que perderam a eleição para o governador Ricardo Coutinho.

“Quem sou para dar conselhos, mas eles repetem os mesmo erros. Deus permita que eles continuem a errar e que o governo continue a acertar porque é gratificante para mim e para todos ver a Paraíba crescer, enquanto eles criticam a segurança, o governador vem fazendo seu dever de casa. A Paraíba é reconhecida como um Estado operoso e estável diante dessa crise”, completou

Da Redação de João Pessoa