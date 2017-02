Líder desafia: “Não tem como fazer oposição ao governo Ricardo Coutinho na ALPB”

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hervázio Bezerra (PSB), afirmou que não tem como a bancada de oposição fazer uma oposição sistemática ao governo porque a administração de Ricardo Coutinho (PSB) é operosa, que tem o reconhecimento do povo e, principalmente, dos governadores e do governo central.

Foto: Paraibaonline

Ele disse ainda saber da postura e do comportamento do novo líder da oposição, Tovar Correia Lima (PSDB), que é bem mais agressiva do que a do seu antecessor, deputado Renato Gadelha (PSC), mas que não haverá nenhum problema, “pois a música que ele tocar nós vamos dançar. As acusações que fizerem ao governo terão respostas imediatas, muito embora seja complicado para eles fazerem oposição ao nosso governo”, assegurou.

Sobre a cobrança que a bancada de oposição fará sobre as ações que tramitam na Justiça Eleitoral contra o governador Ricardo Coutinho, ainda remanescentes das eleições de 2015, Hervázio Bezerra ressaltou que existem também ações que estão dormindo no Tribunal Regional Eleitoral contra os caciques do PSDB.

“Toda ação provoca uma reação, o que a oposição tocar nós vamos dançar, eu já avisei”, enfatizou o líder governista.

